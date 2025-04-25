Ülkü Ocakları’ndan İzmir’de yeni yapılanma

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, kentte başlattığı tanışma gezisi kapsamında Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret etti. Projelerini anlatan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Kılıç, Türkiye'nin en stratejik illerinden biri olan İzmir'de, teşkilat yapılanmasını güçlendirmek, gençliğe yönelik sosyal ve kültürel projeleri artırmak ve milli değerleri yaşatmak yönünde kapsamlı faaliyetler gerçekleştirmek istediklerini, bunun için de gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi. Kılıç daha önce Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu.