E-Muhtıra zulmü 18 yıl sonra yeniden masada

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 27 Nisan e-Muhtıra'nın yıl dönümünde 2 günlük bir program gerçekleştirilecek. Programın ana başlığı "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan, 'Bir Dik Duruşun Hikâyesi'" olarak belirlendi. Panel, 28 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"BU GURUR BİZE AİT"

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı e-muhtıranın yıldönümünde hem sosyal medyadan hem de panel ile o dönemde yaşananları anlatacak. Özellikle son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı cuntacılıkla suçlayan CHP yönetiminin darbelerle dolu geçmişi panelde ortaya konulacak. Gerçekleştirilecek program ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, AK Parti'nin Türkiye demokrasinde vesayete karşı verdiği mücadeleye dikkat çekerek, "27 Nisan şanlı bir direnişin başlangıç noktasıdır. Bunun gururu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza aittir. 27 Nisan'ı bir e-muhtıra olmaktan çıkardık, bir demokratik siyasetin vesayete karşı direnişi haline getirdik" dedi.

CHP ANLATILACAK

CHP'nin geçmişine dikkat çeken Yalçın, "CHP'nin bütün darbelerin içerisinde, vesayet mekanizmalarının tekrar tekrar bu ülkeyi kontrol etmesine alkış tutan bir siyasi parti olduğu delilleriyle ortadadır. Bugün CHP'nin Cumhurbaşkanımızı ve iktidarın meşruiyetini cuntacılıkla suçlayıcı bir dil kullanılmasının akılla bağdaşır bir tarafı yok. CHP varsa cuntacılık vardır, vesayetin alası vardır. Bunları tekrar tekrar anlatacağız" ifadelerini kullandı. Panele, önceki dönem TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in de katılması bekleniyor.