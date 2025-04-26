HÜRJET 2 yılda 179 sorti yaptı

Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET'in gökyüzü ile buluşmasının 2'nci yılı geride kalırken, HÜRJET bu sürede 179 sorti yaptı. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde, 2017 yılında başlatılan proje kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Geliştirme çalışmaları devam eden HÜRJET'in, 2026 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET'in gökyüzü ile buluşmasının 2'nci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HÜRJET'imizin göklerle buluşmasının 2'nci yılını gururla kutluyoruz. O kanatlanıp bağımsızlığa uçarken, milletimizin azmini ve gücünü de gökyüzüne taşıdı. Bu 2 yılda; ilk yurt içi uçuşunda Samsun'u selamladı, ilk deniz aşırı uçuşunda hür kanatlarını piramitlere açtı. 6.3G ile yüksek performans manevralarına ulaştı, süpersonik ses hızına ulaştı. HÜRJET'lerimiz toplamda yaptığı 179 sortiyle semaya izini bıraktı. HÜRJET'imizin başarısı gelecek nesillere bırakacağımız güçlü mirastır. Mirasımızı korumak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.