Bakan Işıkhan: Belediyelerin borcu 196 milyar TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, İstanbul'da gerçekleşen 6.2'lik depremi de değerlendirerek, "Depremi önleyemeyiz ancak depreme hazır şehirler daha güçlü şehirler inşa edebiliriz." dedi. Öte yandan Bakan Işıkhan, belediyelerin prim borçları nedeniyle daha fazla borçlandığını ve meblağnın 196 milyar TL'ye ulaştığını ifade etti. Bakan Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için bizim tek bir gelirimiz var. Bu da işverenlerimizin ve kamu kurumlarımızdan tahsil ettiğimiz sigorta primleri. Biz burada da siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelere eşit bir şekilde yaklaştık. Bazı belediyelerin prim borçları nedeniyle daha fazla zorlandığını, borçlarını ödememe noktasında eylemlerde bulunduğunu gördük. Yani aslında en mantıklı yöntem belediye başkanlarının mali bir sorumluluğu da bulunmaktır. Mali sorumluluk gereği olarak da primlerin SGK'ya ödenmesi gerekiyor. Mart ayında geçen 2-3 ay öncesindeki programda 96 milyardı fakat şu an bu rakama 100 milyar daha faizle birlikte bir rakam eklendi. 149 belediye toplamda 30 milyarlık prim borcunu ödemek üzere SGK'ya başvurdu. Aşağı yukarı şu ana kadar SGK tarafından toplam tahsilat tutarımız 28.2 milyar tutarında" dedi.