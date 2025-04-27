‘İlim yayma bir gönül hareketidir’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da 65'inci Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştiren İlim Yayma Cemiyeti'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, ilettiği video mesajında, "İlim Yayma Cemiyeti 3 çeyrek asırlık tarihi ile milletimizin medar-ı iftarlarından biri. Biz de bu camianın bir mensubu olmaktan daima şeref duyduk" ifadelerini kullandı.

"SİYASETTE YOL GÖSTERİCİYDİ"

İlk gençlik yıllarından itibaren bu güzide çatının altında yer aldıklarını belirten Erdoğan, "Burada kalbi ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu nice insan tanıdık. Peygamber Efendimizin, 'insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır' emrini kendine rehber edinmiş nice vakıf insanıyla gönüldaşlık yaptık. İlim Yayma cemiyetinde yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın bir kısmıyla daha sonra siyasette birlikte mücadele ettik. Bu aziz çatı altında edindiğimiz değerler, hasletler ve prensipler hayatta olduğu gibi siyasette de bize yol gösterdi. İlim Yayma Cemiyeti'nin kimliğinin omuzlarımıza yüklediği yükü her zaman layıkıyla taşımaya gayret ettik" dedi.

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİK"

Erdoğan, "Evet, ilim yayma hikayesi Türkiye'nin hikayesidir. Bizim de hikayemizdir. Cemiyetin kuruluşunda olduğu gibi bizler de ciddi zorluklarla karşılaştık. Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık. Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk. Ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik. İman varsa imkan da vardır inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bunda ilim yayma bünyesinde öğrendiğimiz ve kendimize pusula edindiğimiz hasletlerin tabii ki büyük rolü bulunuyordu. Bakın şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. İlim Yayma cemiyetinin sadece bir gönüllü teşekkülü değildir. Aynı zamanda bir gönül hareketidir" şeklinde konuştu.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİ GELİYOR"

Cemiyetin özellikle millete, ümmete ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirme misyonunun her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "İlim Yayma cemiyetinin eğitim ve sivil toplum hizmetlerine de yeni bir soluk kazandırmıştır. 100'ün üzerinde İmam Hatip Lisesi cemiyetin katkılarıyla hayata geçti. Ülkemizin dört bir yanındaki öğrenci yurtları ve eğitim merkezlerinden on binlerce talebe yetişti. İlim ve irfan hırkasını giymiş ufuk sahibi o talebeler daha sonra bürokrat, siyasetçi, iş adamı, akademisyen olarak ülkemize başarıyla hizmet ettiler. Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bu konuda çok ümitvarım. TEKNOFEST gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Tüm saldırılara ve kara propagandaya rağmen yeni nesiller daha şuurlu, daha dirayetli, daha mücadeleci yetişiyor" dedi.

"ERZURUM'UN TURİZMDE TANINIRLIĞINI ARTIRALIM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinliğinin resmi açılış törenine de video mesaj gönderdi. Erdoğan, video mesajında, Erzurum halkını ve katılımcıları saygı ve muhabbetle selamladı. Programın Erzurum ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Bu vesileyle düzenlenecek etkinlikler, Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına, ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine inşallah önemli katkılar yapacaktır. Özellikle iş adamlarını, diplomatları, sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman isimleri bir araya getiren Palandöken Kültür, Turizm ve Ekonomi Forumu'nun başarılı geçmesini canıgönülden arzu ediyorum" şeklinde konuştu.