Vatikan’da kritik görüşme

Beyaz Saray yetkilileri, Papa Francis'in cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya giden ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky'nin 'verimli bir görüşme' gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, Beyaz Saray'da ettikleri kavganın ardından bu cenaze töreni vesilesiyle ilk kez bir araya geldi. Görüşmede cenaze töreninin ardından ek görüşmeler yapılması konusunda mutabakata varıldı, ancak detaylar paylaşılmadı. Zelensky sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi bir toplantıydı. Ele aldığımız her konuda sonuç almayı umuyorum, tam ve şartsız ateşkes, başka bir savaşın çıkmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış. Teşekkürler Başkan Trump" dedi.