588 kilometrelik CHP’ye isyan yürüyüşü

Yerel seçimler öncesi kimseyi işten çıkarmayacağının sözünü veren CHP'li Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, göreve geldikten kısa süre sonra 147 emekçiyi kapının önüne koyarak ilçeyi birbirine katmıştı. Bu hamlesiyle ilçede aylar boyu devam eden eylemlerin fitilini ateşleyen Yıldız, 2025 yılı ocak ayında herkesin işe geri döneceğini söyleyerek isyanı bastırmıştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Verilen sözlere rağmen işçilerin önemli bir bölümü hala işe geri alınmadı. Ağır mağduriyetlere kulaklarını tıkayan Yıldız, bu süreçte parti içerisinden torpilli birçok ismi belediye kadrosuna dahil ederek büyük tepki topladı. Aradan geçen 11 aylık sürece rağmen hala işlerine geri dönemeyen kadın emekçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ses getiren bir eyleme başladı. 16 kadından oluşan grup, dün sabah saatlerinde Çiğli Belediyesi önünde toplanarak CHP Genel Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti. İşçilerin elindeki pankartta, "Yürüyen ayaklar, susturulan işçilerin sesidir", "CHP'ye adalet, işçiye istisna mı?", "Adalet herkes için adalet" ifadeleri yer aldı. 588 kilometrelik yolu yürümeye başlayan emekçiler, ardından eylemlerine CHP Genel Merkezi önünde devam edecek.

SU BİLE VERİLMEDİ

Mağdur grup, geçen sene de CHP Genel Merkezi önünde haftalar boyu devam eden oturma eylemi düzenlemiş, parti yönetiminin emekçilere bir bardak su dahi vermemesi büyük tepki çekmişti. Geçen sene yaşanan süreçte bazı emekçiler fenalaşmış, yine parti yönetiminin tamamı olaya duyarsız kalarak gündem olmuştu. O dönemde birçok CHP'li siyasinin, genel merkez girişinde eylemcilere yakalanmamak için koşarak alandan ayrılmaya çalıştığı görülmüştü. Grup sözcüsü Hale Ören Özdinçer, CHP'li belediyenin kendilerine uyguladığı ayrımcı tutum sebebiyle birçok insanın maddi krizle boğuştuğuna dikkat çekerek, "11 aydır borçlarla, kredilerle geçinmeye çalışıyoruz. Biz kimseden lütuf değil, hakkımızı istiyoruz. Bu adaletsizliğin yaşandığı belediye, CHP yönetimindedir. Biz de hakkımızı almak için CHP'ye yürüyoruz" dedi.