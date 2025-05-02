AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan CHP’ye: İşçilerimizin sırtından inin!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Gündoğdu Meydanı'ndan verdiği 1 Mayıs mesajına sosyal medyadan yanıt verdi. Saygılı, "Kimisine hiç maaş yatırmayıp, kimisine sadaka verir gibi taksit taksit ödeme yaptığınız işçilerimizin sırtından inin" ifadelerini kullandı. Saygılı, paylaşımında özetle şunları kaydetti:

İşçinin hak ve emeğini sömürme belediyeciliği yapan CHP siyasi aklının İzmir şubesi olan Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 1 Mayıs karnesine 8 maddede göz atalım mı?

1. Bayraklı Belediyesi'nin mali krizi gerekçesiyle işçi maaşlarında yüzde 30-40 kesintiye gitmesi üzerine işçiler iş bırakıyor.

2. Karşıyaka Belediyesi'ndeki taksit taksit maaş uygulamasına işçiler isyan ediyor.

3. Karabağlar Belediyesi'nde işçiler, nisan ayı maaşları eksik yattığı, gıda kartları ve bayram ikramiyeleri ödenmediği için oturma eylemi yapıyor.

4. Buca Belediyesi'nde 1600 işçi, 3 aydır düzenli maaş alamadığı için oturma eylemi yapıyor.

5. Konak Belediyesi, işçi maaşlarını ödeyemiyor.

6. Narlıdere Belediyesi'nde işçiler, ödenmeyen maaş ve ikramiyeler için eylem yapıyor.

7. İzmir Büyükşehir Belediyesi, binlerce işçiye kesip maaşları eksik ödüyor.

8. Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan kadın işçiler, Ankara'ya doğru yürüyüş başlatıyor.

Bugün 1 Mayıs. Helal lokması için alın teri döken, rızkının peşinde koşan işçinin, emekçinin bayramı. Bu bayramı işçilere zehir edenler; işçinin alın teri kurumadan onun hakkını ödemeyenler, CHP'nin İzmir'deki yerel yönetim aklıdır. İşçi haklarını dillerine sakız edip işçilerimizi madden ve siyaseten sömüren CHP'dir.