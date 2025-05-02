Ortaklar-Selçuk yol projesinde müjde

Selçuk yol projesinde müjde AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Ortaklar-Selçuk arasındaki yol yapım çalışmalarının yeniden başladığını duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin ardından 14 Kasım 2023 tarihinde sözleşme imzalanarak İzmir'in Selçuk ilçesi ile Aydın arasındaki mevcut 46 kilometre uzunluğundaki devlet yolunda genişletme çalışmaları başlamıştı. Projede 2x2 çift ve sıcak karışım asfalt kaplama yapımı da yer alırken müteahhit firma ile yaşanan sorunlar nedeniyle yolun yapımında gecikme oldu.Yıllardır bitmeyen yol projesi yüzünden meydana gelen kazalarda can kayıplarının yanı sıra yaralanmalar ve maddi hasarlar oluşurken yolla ilgili yüklenici firmadan kaynaklanan sorun nihayet çözüme kavuştu.