"Türkiye Yüzyılı emeğin yüzyılı olacak"

İşçi ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Başkan Erdoğan, kabulde yaptığı açıklamada çalışma hayatına yönelik hayata geçirdikleri uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son 23 yılda önemli adımlar attıklarının altını çizdi.

"EMEĞİ MERKEZE ALIYORUZ"

Emeğin hem inancımızda hem tarihimizde hem de kültürümüzde büyük bir kutsiyet taşıdığını belirten Erdoğan, "Milletçe bu günlere gelmemizde emek vermenin, zayi etmenin, sabırla çalışmanın önemli bir yeri vardır. Biz emek ve alın terini merkeze alarak inşa ettiğimiz medeniyetimizi örnek bir iş ahlakıyla süslemiş anlayışın mirasçılarıyız. Emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu.

"RESMİ TATİL İLAN ETTİK"

23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Sendikal hakları yeniden ele alarak önemli ölçüde iyileştirdik. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık. Emekçilerimizin hak ve hukukunun korunmasına ilişkin hassasiyetimizi yalnızca sözlerimizle değil, son dönemde hız verdiğimiz çalışmalarımızla da açıkça ortaya koyduk. Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik. Sendikalar ve toplu iç sözleşmesi kanununu revize ederek toplu sözleşme sistemini daha kuşatıcı hale getirdik" ifadelerini kullandı.

"AYNI AZİMLE YOLA DEVAM"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Sendikal güvenceleri güçlendirdik, grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk. İş sağlığı ve güvenliği kanunu yürürlüğe koyarak çalışma şartlarını ve alınacak tedbirleri azami suretle iyileştirdik. Belediyelerde çalışan taşeron işçilerimize ve sözleşmeli personele kadro imkanı tanıdık. Ana Muhalefet Partisi'nin anayasa mahkemesinde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını k aldırdık. Cuma ve hac izinleri de dahil, kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. Bu yıl yüzde otuz zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık. İşverenlerimize yönelik asgari ücret desteğimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz. Burada sayamayacağımız kadar çok projeyi, hizmeti, yatırımı hayata geçirdik. Bundan sonra da aynı azimle, aynı istek ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.