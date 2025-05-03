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AK Partili Tuğba Ercan kadın işçilerle buluştu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

AK Partili Tuğba Ercan kadın işçilerle buluştu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy'de bir fabrikada çalışan kadınlara 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çiçek dağıttı. AK Parti İstanbul Milletvekili de olan Ercan, ilçede bulunan seccade ve halı dokuma fabrikasını ziyaret etti. Ercan, farklı bölümlerde çalışan kadın işçilere çiçek dağıtarak, onların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Fabrika sahibiyle de görüşen Ercan, işçiler hakkında bilgi aldı. Ercan, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer edinebilmesi ve aynı zamanda aile hayatlarını da rahat sürdürebilmeleri adına birçok kolaylık sağladıklarını söyledi.

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