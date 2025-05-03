CHP otobüsü halkın güvenliğini de tehdit etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP parti otobüsü sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak cana kast etmesiyle ilgili konuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü, 23 Nisan'da CHP parti otobüsü sürücüsü Gökhan G'nin, polisin 'dur' ihtarına uymamasıyla ilgili yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür" denilmişti.

"ACIMASIZ SALDIRI"

Bakan Yerlikaya, o anlara ilişkin mobese görüntüsü ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını paylaşarak, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır" ifadelerini kullandı. Trafik polisi, otobüsün sağına kaçarak yara almadan kurtulurken başlatılan soruşturma kapsamında şoför Gökhan G. gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şahsa yurt dışı yasağıyla birlikte ev hapsi verildiğini duyurdu.