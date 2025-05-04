Bahçeli: Milliyetçiliği ırkçılıkla karıştırmayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, 81 yıl önce milliyetçiliği gönüllerinde bayraklaştıran bir avuç cesur dava insanının, eziyet, zulüm, çile ve cefaya direne direne muazzam bir mücadele ruhunun mümessili olduğunu belirtti. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in de arasında bulunduğu 23 şuurlu Türk milliyetçisinin, gayri milli akım ve aklın senaryolarına tarih, kültür ve milli değerlerin imkan ve ilhamıyla karşı çıktıklarını anlatan Bahçeli, bu ahlaki duruşun doğal ve doğru sonucu olarak baskı, dayatma ve tahakküm sarmalını reddettiklerini kaydetti.

MİLLİLİK İHTİYACI

Bahçeli, bu kişilerin sivil nitelikli, demokratik menşeli ve hürriyet temelli çağrılarıyla milliyetçiliğin halkla buluşmasında mühim rol oynadığını belirterek, "Yarım metrekarelik tabutluklarda Türk milliyetçilerine yapılan işkenceler, onların Türk vatanına bağlılıklarını, Türk milletine sevdalarını azaltamamış, bilakis daha da kamçılamış, daha da yüreklendirip güçlendirmiştir. 1940'lı yılların kamplaşmış toplum, taşlaşmış yönetim yapısında aklı, hakkı, irfanı ve ideali temsil eden milliyetçiliğin soylu isimleri, sonraki nesiller için elbette hedef, heyecan ve hürmet kaynağı olmuşlardır. Maksat ve muratları oldukça marazi, bir o kadar da mahsurlu olan kimi siyasi ve ideolojik çevrenin milliyetçiliği ırkçılıkla aynı kategoriye sokmaya, tek tipleştirici, daraltıcı ve boğucu bir yapıda göstermeye devam ettikleri gözlemlenmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin her alanda milliyetçiliğe ve milli yönelişe ihtiyacı bulunduğunun kuşkusuz olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Milliyetçiliği sloganlarda arayıp basit şablon ve klişelere hapsedenlerin ucuz ve uçuk söylemlerine, izinli, icazetli, istismarcı ve inkarcı hamasi ezberlerine ne aldanacak ne de itibar edecek vardır" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, "Bu duygu ve düşüncelerle, bir anma, bir hatırlama günü olan 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nde başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 3 Mayıs 1944 olaylarının merhum kahramanlarını, dava ve ülkü şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet hislerime yad ediyorum" ifadelerini kullandı.