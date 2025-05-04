Bakan Göktaş’tan öğrencilere destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile sistemine yönelik hazırladıkları bitirme projesi kapsamında kendisinden destek talep eden üniversite öğrencileriyle videokonferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, öğrencilerin koruyucu aile sistemine ilişkin soruları yanıtlandı, farkındalık oluşturmayı hedefleyen projelerine yönelik öneriler ve bu çerçevede planladıkları etkinlikler ele alındı. Öğrencilerle sohbet eden Göktaş, gençlerin kendisine ulaşarak böylesine anlamlı bir konuyu ele almak istemelerinden ve Bakanlık hizmetlerine ilgi duyarak bir proje hazırlamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti. Göktaş, gençlerin sosyal konuları ele almasını çok önemsediklerini vurgulayarak, "Mesajınızı alınca konunun önemini fark ettik ve bu heyecanınıza katkı sunmak için sizlerle görüşmek istedik. Projeniz bittikten sonra sonuçları da beraber görmek istiyoruz" dedi.

'İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ'

Öğrencilerle işbirliğine her zaman açık olduklarını belirten Göktaş, "Bu çalışmanızın farkındalığı artıracağına inanıyorum. Farkındalık yaratan bu güzel konuya değindiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal projelerin ele alınmasını, üniversitede işlenmesini biz çok değerli, çok kıymetli buluyoruz. Sizler de inşallah ileride bu konuları daha fazla anlatmaya devam edersiniz. Sizin ödevinizden, çalışmanızdan istifade etmek isteriz. Başka arkadaşlarınız da benzer sosyal konuları ele alırsa her türlü desteği sağlamaya devam ederiz" diye konuştu. Öğrenciler de Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.