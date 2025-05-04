Osimhen’e para var Uşakspor’a yok

Uşak'ta 31 Mart seçimlerinde koltuğu oturan ancak hizmet üretme noktasında eleştirilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı Galatasaray ve Victor Osimhen paylaşımı nedeniyle Uşakspor taraftarları ve kent sakinlerinden yoğun eleştiri aldı.

Galatasaray futbol takımında kiralık olarak forma giyen dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, sezon sonunda takımı Napoli'ye dönecek.

75 MİLYON EURO LAZIM

Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Osimhen'in serbest kalma maddesini kullanarak transfer etmek isteyen takımların 75 milyon Euro ödemesi gerekiyor. Galatasaraylı olduğu bilinen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Osimhen'in sarı kırmızılı takıma transfer edilebilmesi için, taraftarlara çağrı yaptı. Tüm taraftarların kulüp hesabına 1000 TL bağış yapmasını isteyen Yalım'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Tüm Galatasaraylı taraftarlarımıza sesleniyorum. Osimhen'i transfer etmek için her taraftarımız kulübümüzün hesabına bin TL (1000) bağışlarsak, futbolcumuzun transferini yapabiliriz. Eyy taraftarlarımız, ne dersiniz?"

AŞİGOLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ancak bu çağrı, Uşak halkı ve Uşakspor taraftar grubu Aşigolar tarafından sert bir tepkiyle karşılandı. Başkan Yalım'a sosyal medyada tepki yağarken öne çıkan eleştiriler şunlar: "Uşakspor ne alemde başkan, biraz da Uşakspor'u konuşalım.", "Play-Off'a giderken takım otobüsüne sponsor aradık, Galatasaray'a destek veriyorsunuz!", "Başkanım, bu toplara girme. Fenerbahçeli seçmenleri kızdırırsınız. Desteğimi çekiyorum.", "Osimhen'i boş verin, Uşakspor'un oyuncularına 3-5 bin TL verseniz Play-Off oynardık!" "Başkanım, 1000-2000 TL bağış toplayalım ama Uşakspor'un stadını kendimiz yapalım." Vatandaşlar ise Uşakspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için belediyenin önceliğini şehirdeki futbol takımına vermesi gerektiğini savundu. Başkan Yalım'a yönelik eleştirilerde "Önce Uşak!" mesajı verilirken, belediyenin enerjisini dış takımlar yerine şehrin ihtiyaçlarına yönlendirmesi gerektiği vurgulandı. Başkan Yalım'dan henüz tepkilere ilişkin bir açıklama gelmedi.