“Trump’ın dinleyeceği tek Müslüman lider Erdoğan”

AK Parti Genel Merkezi'nde İç Anadolu Bölgesi'nin milletvekilleriyle önceki gün bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölge ülkelerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki etkisini kullanması yönünde

çok fazla talep aldıklarını belirten Fidan, "'Trump'ın sözünü dinleyeceği tek müslüman lider sizsiniz. Bu bakımdan ona görüşlerinizi aktarın diyorlar'. Bu çerçevede bir görüşme yapıldı. Biz Suriye konusunda beklentilerimizi ilettik. Onlar da özellikle Ukrayna- Rusya savaşının bitirilmesi noktasında beklentilerini ilettiler" dedi.

TARİH NETLEŞMEDİ

Gerekli tepkileri iletip net tavır sergilediklerini dile getiren Fidan, "Yıllardır güvenlik kuvvetlerimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya çalıştığımız şey bir yandan da uluslararası etkinliğimizi arttırmak. Bunu yaparken de halkımıza bunun olumsuz yansıması olmasın istiyoruz. Bütün ekonomik, insan kaynaklarımızı bu işe aktarıp halkımızı da zor durumda bırakmak isteyen bir anlayışla dış siyasetimizi yürütmüyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ve Trump'ın yapacağı görüşmeye de değinen Fidan, "Ziyaret olması konusunda mutabıklar. Bunun tarihi konusunda hep beraber çalışacağız. Liderler bizi bu konuda görevlendirdi" bilgisini verdi.