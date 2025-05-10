Hacı adayları artık bekletilmeyecek

SUUDİ Arabistan'ın "Vizyon 2030" programı kapsamında Türkiye'de de hayata geçirilen "Mekke Yolu" projesiyle hacı adayları beklemeden kutsal topraklara geçiş yapıyor. İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara giden hacı adayları, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan otellerine ulaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, ilk hac kafilesini 29 Nisan'da İstanbul'dan uğurladıklarını söyledi. Bircan, "Öncelikle hacı adaylarımız, Ankara'da veya İstanbul'da verdikleri valizlerini otellerinin odalarında alıyorlar. Suudi Arabistan'a girişte yapılması gereken işlemleri Ankara ve İstanbul'daki havalimanlarımızda gerçekleştiriyoruz. Bu proje havalimanlarında bekleme süresini kısalttı" ifadelerini kullandı. Bircan, projeyle Cidde ve Medine havalimanlarına giden hacı adaylarının sanki iç hatlara uçuş yapıyormuş gibi işlemlere tabi tutulduğunu aktardı. Bircan, "Hacı adayları hiç beklemeden onlara tahsis edilen özel otobüslerle direkt otellerine intikal ediyorlar. Önceki yıllarda Cidde ve Medine havalimanlarında uzun beklemeler oluyordu. Bu uygulamayla uzun beklemeler artık sona erdi."