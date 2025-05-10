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Kamera söken İBB çalışanı cezaevine gönderildi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kamera söken İBB çalışanı cezaevine gönderildi

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisarı'ndaki resmi konutundaki güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddiskleri söktüğü, ardından İBB'nin deposuna götürdüğü iddia edilen teknik personel Davut Bildik tutuklandı. Bildik'in savcılığa verdiği ifadesinde, "Ben İBB iştiraki İSPER A.Ş.' nin personeliyim, Güvenlik Müdürlüğüne geçici yetkili büro personeli olarak atandımCihazı çalışır halde teslim ettim. Ben amirim Mustafa Akın'ın bana ne söylediyse onu yaptım. Cihazı teslim ettiğimde herhangi bir parçası eksik değildi ve çalışır vaziyetteydi" dediği öğrenildi.

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