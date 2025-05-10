Kemalpaşa’da siyasi nefret kampanyası var

İzmir'de, duvarlara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin gözaltına alınan CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi önceki gün tutuklanmıştı. AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, duvar yazılarına ilişkin sert bir açıklama yaptı.

CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren tutuklandı.

"SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Yaşar, bu eylemlerin milletin iradesine yapılmış alçak bir saldırı olduğunu belirterek, "Ne yazık ki, bu saldırının failleri arasında CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı, Kemalpaşa Belediyesi çalışanları ve CHP Gençlik kolları üyelerinin de yer aldığı belirlenmiştir. Bu durum, olayın münferit bir vandallık değil, sistemli, bilinçli ve siyasi bir nefret kampanyası olduğunun açık göstergesidir. AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı olarak, bu rezil saldırıyı ve arkasındaki karanlık zihniyeti en güçlü şekilde lanetliyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"DERHAL GÖREVDEN ALIN"

Metin Yaşar açıklamasının devamında, "Kemalpaşa'mızda son derece çirkin, seviyesiz ve asla kabul edilemeyecek bir provokasyonla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Duvarlara yazılan hakaretler, doğrudan milletin iradesine yapılan alçak bir saldırıdır. Siyaseti nefretle, hakaretle ve sokak duvarlarına yazılmış düşmanlıkla kirletmeye çalışan bu zihniyet, milletimizin vicdanında asla yer bulamayacaktır. CHP'ye ve CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'e çağrımız nettir: Bu alçakça eylemin sorumlularını derhal görevden alın, kamuoyuna açık bir açıklama yaparak partinizin bu utanca ortak olmadığını gösterin" ifadelerini kullandı.