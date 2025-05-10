Pakistan- Hindistan geriliminde can kayıpları devam ediyor

Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir bölgesinin sınır hattında çıkan çatışma sonucu, en az 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'da 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısından itibaren taraflar arasındaki gerilim sürüyor. Yerel güvenlik görevlilerinin açıklamalarında, Keşmir bölgesinin fiili sınır Kontrol Hattı'nda (LoC) dün gece taraflar arasında meydana gelen çatışma sonucu en az 5 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde en az 4 sivilin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirilirken Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ulusa sesleniş konuşmasında Hindistan'ın saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını, Pakistan'ın hayatını kaybedenlerin intikamını alacağını ifade etmişti.