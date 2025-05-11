NATO Dışişleri Bakanları Antalya’ya geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Toplantıda NATO üyesi 32 Müttefik temsil edilecek. Fidan'ın toplantı marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. 15 Mayıs sabahı gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda, İttifakın gündemindeki öncelikli konularda Lahey Zirvesi'nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Avrupa güvenliğinin geleceği ile Transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesine yönelik gayretler toplantının öncelikli gündem maddesi olacak. Fidan'ın toplantıda, 76 yıldır Avrupa-Atlantik güvenliğinin belkemiğini oluşturan NATO'nun daha güçlü, etkin ve caydırıcı kılınmasının ve bu asli rolünün aşındırılmamasının önemine vurgu yapması ve bu yöndeki gayretlerin ağırlık merkezini, ittifak dayanışmasının ve birliğinin daha da pekiştirilmesi gerekliliğine dikkat çekmesi bekleniyor.