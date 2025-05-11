Terör duvarını yıkarak hedefe ulaşacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) İstanbul'da düzenlediği 13'üncü Dönem 1'inci Genişletilmiş Başkanlar ve Üye Buluşmaları etkinliğine katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tek başına güç, zenginlik veya itibar getirmez. Gücü; adalet, ahlak ve dayanışma temeli üzerinde yükseltmek gerekir" diye konuştu.

'HUZURU DAİM KILACAĞIZ'

İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü güvenlik politikalarına değinen Yerlikaya, "İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealimizi el ele vererek gerçekleştirecek, bu yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Ülkemizin devlet geleneği, genç nüfusu, stratejik konumu, tarihten süzülüp gelen sağlam medeniyet birikimi bizlere bu güveni fazlasıyla veriyor. Bu yolda bizim de sorumluluklarımız var. İçişleri Bakanlığı olarak bizler, milletimizin huzurunu daim kılmak, şehirlerimizi güvenle yoğurmak, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden tüm suç odaklarına karşı mücadele etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz" dedi.