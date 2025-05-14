Heyetler barış için Türkiye’ye geliyor

Ukrayna-Rusya barış zirvesinin yarın Türkiye'de yapılması bekleniyor. Zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin, Rusya'yı görüşmelerde kimin temsil edeceğini Devlet Başkanı Putin'in uygun gördüğü zaman açıklayacaklarını duyurdu. Ayrıca, Putin'in katılıp katılmayacağına ilişkin yorum yapılmadı. Kremlin'den gelen açıklamalara Ukrayna'dan yanıt gecikmedi. Kiev yönetimi Kremlin'in açıklamalarına ilişkin, "Putin'in İstanbul'a gelmemesinin Rusya'nın savaşı bitirmek istememesinin nihai işareti olacağını" vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, "Perşembe günü Erdoğan ile görüşeceğim. Trump'ı İstanbul'a da davet ettik" ifadelerini kullandı.

RUBIO İSTANBUL'DA OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı kritik açıklamayla İstanbul'a ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun geleceğini söyledi. Öte yandan, ABD basınında çıkan haberlere göre, Başkan Donald Trump, İstanbul'daki barış görüşmelerine Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u da gönderecek. Beyaz Saray'da görevli bir yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın özel ekibinin de yapılacak görüşmeleri İstanbul'da gözlemlemeyi planladığı aktarıldı.