Adalet Bakanı Tunç: Umut hakkı gündeme getirilmedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye sürecini de yakından ilgilendiren yargı paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin DEM Parti'nin istekleri ve yargı paketine ilişkin sorularını yanıtlarken merak edilen bir konuya da açıklık getirdi. DEM Parti'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "umut hakkı" konusunu gündeme getirdiğinin anımsatılması üzerine Tunç, "Bizim görüşmemizde o konu gündeme getirilmedi" diyerek iddiaları sonlandırmış oldu.