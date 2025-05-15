Bakan Fidan’dan Antalya’da kritik temaslar

Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar isteğini her mecrada dile getirirken, yürüttüğü dış politika ile "güven duyulan ülke" olarak marka haline geldi. Bu yıl Hollanda'nın Lahey şehrinde, düzenlenecek olan NATO liderler zirvesinin hazırlıkları 26'sı dışişleri bakanları düzeyinde, 32 müttefik ülkeden katılımla Antalya'da ele alınıyor.

FİDAN YOĞUN MESAİDE

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Türkiye'nin NATO'ya ve Avrupa-Atlantik güvenliğine atfettiği önemi ortaya koyuyor. NATO Liderler Zirvesi de önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenlenecek. Avrupa güvenliğinin bugünü ve geleceği konusunun öncelikli başlıklardan olduğu toplantıda Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi noktasında üstlendiği kilit rol ile Ankara'dan gelen her açıklama dünya medyasınca da yakından takip ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13 Mayıs'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile dün de öğle saatlerinde Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile görüştü. Burada, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar değerlendirildi. Fidan, Türkiye'nin barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

MARK RUTTE'DEN ÖVGÜ

Görüşmede ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'nin Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin hazırlıkları ele alındı. "Barış için müzakerenin" işaret edildiği Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi için Ankara sürecin başından bu yana yoğun çaba harcadı. Arabuluculuk rolünü fiili olarak üstlenen Türkiye'de bugün hem Antalya hem İstanbul ve Ankara'da diplomasi trafiği daha da hızlanacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içinde önemli rol oynadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" açıklamasında bulunarak Türkiye'ye duyulan güveni ifade etti. Zirvenin ikinci gününde NATO Genel Sekreteri ve Dışişleri Bakanı Fidan basın mensuplarını gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin bilgilendirmek üzere basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile Antalya'da NATO toplantısından sonra bir araya gelecek. Suriye'ye ABD yaptırımlarının kaldırılması süreci bu toplantının ana gündem maddesi olacak.