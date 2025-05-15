Başkan Erdoğan: Terörün, silahın devri kapandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. 2023 seçimlerinin 2'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Geride kalan iki yılın her gününü emanetini taşıdığımız milletimize icraatla, yatırımla, eserle, hizmetle geçirmeye gayret ettik. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında hedeflediğimiz yere ulaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN ATTIĞI ADIM

Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını aktaran Erdoğan, "Bu safha; birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı, aynı ortak geleceğe doğru yürüyüşümüzü güçlendirme safhasıdır. Bu safha; 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz ekim ayında ortaya koyduğu kapsayıcı, kuşatıcı, kolaylaştırıcı duruş, şüphesiz, bugüne uzanan hayırlı sürecin dibacesi olmuştur. İşte böylesine derin bir arka plana sahip terör sorununun ortak akıl, ortak vicdan, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' temelinde nihayete erme yoluna girmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

ORTAK YAŞAM VE ORTAK GELECEK

Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devrinin artık kapandığını açıklayan Erdoğan, "Örgüt, aldığı kararla bizim milletimizle zaten yaptığımız ortak yaşam ve ortak gelecek mutabakatına uygun bir adım atmıştır. Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp, fesih ve silah bırakma sürecine katılmaları hayati öneme sahiptir. Avrupa'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki örgüte müzahir lobileri, artık Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz. Şayet gelinen nokta, önemli bir başarı ise, bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini Milli İstihbarat Teşkilatımız titizlikle yapacaktır. Örgüt kendi üzerine düşenleri yerine getirdiğinde artık kalan hususları konuşmak, görüşmek, ilerletmek siyasetin işi haline gelecektir" dedi.

'GAZZE İÇİN ARTIK ADIM ATILMALI'

Bölgesel konulara da değinen Erdoğan, "Bizim başta bölgemizde olmak üzere küresel ölçekte barıştan, huzurdan, demokrasi, güvenlik ve istikrardan başka hiçbir gayemiz yoktur. Son günlerde baş döndürücü bir hal alan diplomasi trafiğimizle işte bunu başarmanın gayreti içindeyiz. Bu vesileyle geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesini müteakip dün Suudi Arabistan'da 'Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını' açıklayan Amerikan Başkanı Sayın Trump'a buradan teşekkür ediyorum. İnşallah Gazze'yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz" dedi. İBB'ye yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturmalarına da değinen Başkan Erdoğan, bu yozlaşmanın az veya çok hemen hemen tüm belediyelerde görülmekte olduğunu söyledi.

BELEDİYELERİN YETKİ KARMAŞASI

Erdoğan, "Dolayısıyla bu konudaki yaklaşımımız kesinlikle parti odaklı değil, tamamen sistem merkezlidir. Geldiğimiz noktada yerel yönetimler ve bu çerçevede belediyeler meselesinin tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Büyükşehir belediyelerinde karşılaşılan sorunların ilk sırasında merkeze uzak ilçeler meselesi yer alıyor. Merkeze yüzlerce kilometre uzaktaki bir ilçenin mezarlığından parkına, suyundan temizliğine mahallinde yürütülmesi gereken hizmetlerini koordine etmek elbette kolay değildir. Bunun için büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında pek çok başlıkta yaşanan yetki karmaşas, bazen çatışma noktasına kadar gelebiliyor" açıklamasını yaptı. Farklı partilere mensup büyükşehir belediyesinin zabıtaları ile ilçe belediyesi zabıtaları arasında herhangi bir konuda kavgaya varan gerilimler yaşanabildiğine de dikkat çeken Erdoğan, "Bu tür rahatsız edici görüntülerin önüne geçebilmek için yetkilerin daha kesin bir şekilde tanımlanmasında fayda vardır" dedi. Aynı şekilde şehirlerdeki il özel idaresi yapılanmasının da gözden geçirilmesi gerekliliğine vurgu yapan Erdoğan, "Yetki sahibi, ama şehrine karşı sorumluluğu olmayan bürokrat anlayışına karşıyız. Bunun için vali ve kaymakamlarımızın koordinasyon görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz" dedi.