Bakan Fidan: “Teksas’tan Ankara’ya savunma ağı kurulmalı”

Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamındaki Gayriresmi Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla gerçekleştirildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin moderatörlüğündeki toplantıya, katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları ve heyetleri de katıldı.

"KRİZ VE ÇATIŞMA VAR"

Bakan Fidan yaptığı konuşmada, "İttifakımızı ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma söz konusu. Devam eden birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için tedbirleri konuşacağız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturmamız gerekiyor. Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek üzere tepkileri konuşacağız. Ukrayna'ya aynı zamanda kalıcı ve adil barışın getirilmesi de tartışmalarımızda önemli yer tutacak" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin her zaman bu barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunduğunu kaydeden Bakan Fidan, "Üç yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler umuyoruz ki yeni bir sayfa açmamıza vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

"TERÖRE KARŞI BİRLİK"

Toplantıda ele alınacak konularla ilgili de bilgi veren Fidan, "Burada düzenleyeceğimiz toplantı münferiden ve birlikte bu süreci nasıl destek vereceğimize yönelik adımlarımızı, kararlarımızı konuşacağız. Aynı zamanda Avrupa-Atlantik güvenliğine 360 derecelik bir güvenlik yaklaşımıyla nasıl ele alacağız, konularımızı nasıl tartışacağız ve bölgemizde istikrarı nasıl sağlayacağız, bunları konuşacağız" diye konuştu. Nihai olarak terörün de bütün müttefiklerin güvenliği açısından tehdit oluşturmaya devam ettiğini dile getiren Bakan Fidan, "En iyi şekilde dayanışmamızı, terör tehdidi karşısında somut adımlarla nasıl güçlendirebiliriz, bunu konuşacağız. NATO, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunmasının bel kemiğini oluşturmaya devam ediyor. Transatlantik güvenlikle ilgili bütün konuları müttefikler arasında konuşmaya ve koordine etmeye devam edeceğiz" dedi. Açılış konuşmasının ardından NATO Genel Sekreteri ve dışişleri bakanlarının toplantısı basına kapalı devam etti. Toplantı öncesinde, dışişleri bakanları aile fotoğrafı çektirdi.

"TÜRKİYE'NİN BİR ARAYA GETİRME GÜCÜ VAR"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki misafirperverliği için teşekkür ederek İstanbul barış müzakerelerine de atıfta bulunarak Türkiye'nin, "bir araya getirme gücünün her gün görülebilir" nitelikte olduğunu vurguladı. Rutte, toplantının odak noktasının, savunma harcamalarını artırmak olduğunu vurgulayarak "Bu, önümüzdeki yıllarda İttifak için önemli bir alan olacak. Savunma harcamalarının artırılması, güvenliğimiz için olmazsa olmazdır." değerlendirmesini yaptı. Mevcut yüzde 2'lik hedefin yeterli olmadığını yineleyen Rutte, "Antalya'daki tartışmalarımız gelecekte 'neye daha fazla ihtiyacımızın olacağı' üzerine yoğunlaştı. Temel askeri gereksinimlerimize daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini, altyapı ve dayanıklılık dahil olmak üzere, savunmayla ilgili daha geniş kapsamlı yatırımlara ihtiyacımız olacağını biliyoruz" diye konuştu.