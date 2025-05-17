ABD Başkanı Donald Trump: Filistinlilere yardım etmeliyiz

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs'ta başlayan Körfez turu kapsamında sırasıyla Suudi Arabistan'ı, Katar'ı ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti. Trump'ın BAE'den ayrılmasıyla birlikte Körfez turu da sona ermiş oldu. Abu Dhabi'den ayrılmadan önce gündeme dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararına ilişkin olarak "Yaptırımlar devam etseydi Suriye'nin şansı olmazdı. Bu konuda İsrail'in fikrini sormadık" diye konuştu. Suriye'nin başarılı olmasını istediğini belirten Trump, "Yaptırımlar devam etseydi Suriye'nin başarı şansı sıfır olurdu" dedi. ABD Başkanı, İsrail'e yeni Suriye hükümetini tanıma konusunu sormadığını, bunun yapılacak doğru şey olduğunu düşündüğünü belirtti. Ayrıca Trump, Putin ile kısa süre içerisinde görüşmek istediğini de dile getirdi.

"AÇLIKTAN ÖLÜYORLAR"

19 aydır İsrail'in saldırı, işgal ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Trump, "Gazze konusunda önümüzdeki ay içinde çok fazla güzel şey olacak" dedi. ABD Başkanı, "Filistinlilere yardım etmek zorundayız. Gazze'de çok fazla kişi açlıktan ölüyor. Gazze'de artık özgürlük alanı oluşturulmalı. Hamas'ın bir şekilde icabına bakılması gerekecek. Orası ölüm ve yıkım bölgesi oldu. İki- üç hafta içinde dünya çok daha güvenli bir yer olacak. " açıklamasında bulundu. Son iki ay içinde dört tur halinde gerçekleştirilen nükleer görüşmeleri bağlamında İran ile ilişkilere de değinen Trump, "İran, hızlı hareket etmesi gerektiğini biliyor" diye konuştu.

11. KEZ DEDE OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, kızı Tiffany Trump'ın yeni bir erkek bebek dünyaya getirmesiyle 11. kez dede oldu. 31 yaşındaki Tiffany Trump ve 27 yaşındaki eşi Michael Boulos ilk çocuklarını dünyaya getirdi.

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TİFFANY Trump, sosyal medyada oğlunun küçük ayağının fotoğrafını paylaşarak, "Tatlı oğlumuz Alexander Trump Boulos dünyaya hoş geldin. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyoruz! Hayatımıza girdiğin için teşekkür ederiz!" dedi. Trump'ın, yeni doğandan 18 yaşındakilere kadar değişen diğer torunları şu şekilde: Donald Jr. ve eski eşi Vanessa'nın 5 çocuğu var: 18 yaşındaki Kai Madison, 16 yaşındaki Donald John Trump III, 13 yaşındaki Tristan, 12 yaşındaki Spencer ve 10 yaşındaki Chloe. Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın ise üç çocuğu var: 13 yaşındaki Arabella, 11 yaşındaki Joseph ve 9 yaşındaki Theodore. Eric Trump ve eşi Lara'nın da iki çocuğu var: 7 yaşındaki Eric "Luke" ve 5 yaşındaki Carolina.