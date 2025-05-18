MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı televizyon programına çarpıcı bir mesaj gönderdi. Devlet Bahçeli'nin mesajında şu ifadeler yer aldı: "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugün geldiğimiz fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yok."

'SAĞLIKLI BİR SÜREÇ'

Meral Danış Beştaş, Bahçeli'nin mesajına olumlu yaklaşarak, barış süreci ve demokratik toplum hedeflerine olan inancını dile getirdi. Beştaş, şöyle konuştu: "Bu sürece gerçekten inanıyorum. Sayın Bahçeli'nin değerlendirmeleri çok kıymetli. Şu ana kadar bir yol kazası yaşanmadan bu noktaya gelinmesi çok önemli. Kongre kararının açıklanması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve siyasi partilerin olumlu değerlendirmeleri, bu sürecin sağlıklı ilerlediğini gösteriyor."