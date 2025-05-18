Hasan Basri Yalçın: Yeni bir küresel sistem kuruluyor

AK Parti 81 il teşkilatları ile çalışmalarına hız verdi. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından organize edilen '81 İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Kampı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, yeni bir küresel sistemin kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin yeni konumuna dikkat çekti. Yalçın, "Vesayet düzenini geride bırakmış, ayakları üstünde duran güçlü bir Türkiye, yeni dönemde yalnızca yeni bir uluslararası konum edinmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni bir siyaset dili üretecektir. Bu siyaset dili, insanı merkeze alan, dijital dünyanın risklerini gözeten, hak ve adalet zemininde yükselen bir anlayışı temsil ediyor" belirtti. Türkiye'nin yeni döneme en hazır ülke olduğunu ifade eden Yalçın, terörsüz Türkiye hedefine de dikkat çekerek, "Terör örgütünün silah bırakma açıklamasıyla beraber önemli bir eşik geçilmiştir. Önümüze yeni kapılar açılmış, yeni imkanlar mümkün hale gelmiştir" dedi.