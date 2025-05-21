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AB Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

AB Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dün, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra savaştan zarar görmüş ülkenin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla Suriye'ye uygulanan tüm ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı. Konuya yakın diplomatlar, AB'nin 27 üye ülkesinden büyükelçilerin, günün ilerleyen saatlerinde Brüksel'de yapılacak dışişleri bakanları toplantısıyla resmen açıklanacak bu karar için bir ön anlaşmaya vardığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump da Riyad'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuştu.

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