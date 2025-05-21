CHP’nin imza oyunu tutmadı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi amacıyla CHP tarafından başlatılan imza kampanyasında hesaplar bir türlü tutmuyor. Parti yönetiminin, 23 Nisan'ın ardından 19 Mayıs'ta da '28 milyon imza' hedefi suya düştü. Taklit imzalar da hedefe ulaştırmadı.

TAMAMI GERÇEK DEĞİL

Mart ayı sonunda söz konusu kampanyayı başlatan parti yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 28 milyon imzaya ulaşmayı planlıyordu. Bu tarihte hedefi tutturamayan genel merkez, ardından süreci 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na kadar uzatmaya karar vermişti.

Söz konusu imza kampanyası, daha önce de 'taklit imza' iddialarıyla gündem olmuştu. Özellikle büyükşehirlerdeki stantlarda görev yapan bazı örgüt üyeleri, 28 milyon hedefine bir an önce erişebilmek için imzaya gelen vatandaşlara, 'Akrabalarınız ve yakın komşularınız için de imza atabilirsiniz' şeklinde telkinlerde bulunarak taklit imzaya teşvik ediyor. Bu kapsamda birçok vatandaşın bugüne kadar 5'er 10'ar imza attığı, bu sebeple kampanyadaki sayıların gerçeklikten oldukça uzak bir hal aldığı belirtiliyor. Üstelik imza atarken kimlik numarası istenmiyor.