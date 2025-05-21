  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Politika Emine Erdoğan’dan başsağlığı mesajı: Türk ve Japon halkının kalplerini birbirine bağladı

Emine Erdoğan’dan başsağlığı mesajı: Türk ve Japon halkının kalplerini birbirine bağladı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Emine Erdoğan’dan başsağlığı mesajı: Türk ve Japon halkının kalplerini birbirine bağladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırşehir'de hayatını kaybeden Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Kaman'da yeşeren kültürel miras, onun emeğiyle yoğruldu. Türk milletine olan sevgisi, tevazusu ve bilime olan sadakatiyle Türk-Japon halklarının kalplerini birbirine bağladı. Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum. Başta kıymetli eşi Masako Omura olmak üzere, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA