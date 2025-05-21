Emine Erdoğan’dan başsağlığı mesajı: Türk ve Japon halkının kalplerini birbirine bağladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırşehir'de hayatını kaybeden Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Kaman'da yeşeren kültürel miras, onun emeğiyle yoğruldu. Türk milletine olan sevgisi, tevazusu ve bilime olan sadakatiyle Türk-Japon halklarının kalplerini birbirine bağladı. Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum. Başta kıymetli eşi Masako Omura olmak üzere, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.