Türkiye-Suriye Üniversitesi kısa sürede hayata geçirilecek

Ege Üniversitesi (EÜ), 70. kuruluş yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi. Tören, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamda içerisinde yoğun bakım üniteleri, doğum ve hasta hazırlık odaları, cerrahi salonların yer aldığı EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Ameliyathane Binası'nın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye, Avrupa yükseköğretim alanı içinde 3'üncü büyük ülkedir. Gerek öğrenci sayıları gerek üniversitelerin altyapısı gerek bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme noktasında ülkemiz, Avrupa'nın en büyükleri arasında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ

"Türk yükseköğretiminin sahip olduğu büyük tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerin hakkı için kullanma ve uluslararası ilişkilerimizi güçlendirmek adına geçen hafta Suriye'ye fevkalade verimli bir ziyaret gerçekleştirdik" diyen Prof. Dr. Özvar, "Suriye Yükseköğretim Bakanı ile kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladık. Protokolün en önemli noktası Şam'da veya Halep'te bir Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulmasına yöneliktir. Bunu en kısa zamanda hayata geçireceğimizi duyurmak istiyorum. Söz konusu protokol ülkemizde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin, Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatlarına uyumlarını kolaylaştıracak düzenlemeleri de kapsamaktadır. Türkiye'de eğitimlerine devam eden öğrencilerin Suriye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isterlerse gerekli kolaylıklar sağlanacak. Yine protokolle Türkiye ve Suriyeli üniversiteleri arasında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde ortak diploma programları başlatılacak" ifadelerini kullandı.