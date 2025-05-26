AK Partili İnan’dan CHP’ye afiş tepkisi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP milletvekillerinin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astığı "İmamoğlu'na özgürlük" afişine tepki gösterdi. Olayla ilgili milletvekillerine soruşturma açılmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Eyyüp Kadir İnan, o köprünün 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin adını taşıdığına dikkat çekti. İnan şöyle söyledi: "O köprünün ismi '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'... Rüşvetçinin peşinde sosyalist takılabilirsiniz. Ama şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlık yaptırmayız." İki gün önce CHP'li milletvekilleri köprünün üzerine Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu bir afiş asmıştı.