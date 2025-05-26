  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Politika AK Partili İnan’dan CHP’ye afiş tepkisi

AK Partili İnan’dan CHP’ye afiş tepkisi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

AK Partili İnan’dan CHP’ye afiş tepkisi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP milletvekillerinin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astığı "İmamoğlu'na özgürlük" afişine tepki gösterdi. Olayla ilgili milletvekillerine soruşturma açılmıştı.

AK Partili İnan’dan CHP’ye afiş tepkisi

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Eyyüp Kadir İnan, o köprünün 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin adını taşıdığına dikkat çekti. İnan şöyle söyledi: "O köprünün ismi '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'... Rüşvetçinin peşinde sosyalist takılabilirsiniz. Ama şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlık yaptırmayız." İki gün önce CHP'li milletvekilleri köprünün üzerine Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu bir afiş asmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA