Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki: Yolsuzluğun kara lekesi bağırarak çıkmaz

Başkan Erdoğan, dün 'Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti adıyla siyaset tarihinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için yıllarca mücadele ettik. Bedel ödedik. Rahmetli Mehmet Akif İnan'ın şu sözünü hep kendimize rehber edindik: Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri... Bugünlere kadar geldik. Milletimiz bizleri bulunduğumuz mevkiye haramiliğe göz yumalım diye getirmedi" dedi.

'AHTAPOTUN KOLLARI DEŞİFRE OLUYOR'

"Rantçıların ve bantçıların İstanbul'a ne hale düşürdüğünü görüyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Meydanlarda estirdikleri terörü; basına, medyaya, sinema dünyasına yapılan sindirme politikasını görüyoruz. Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Her gün suç örgütünün hırsızlığı, sahtekarlığı ortaya çıkıyor. İhanet ettikleri İstanbul halkından özür dilemeleri gerekiyor. Özel, suç örgütünün posta güvercini gibi... Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırmakla temizleyemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Beytülmale uzanan o elleri kırmak, millet adına Türk yargısının boynunun borcu. Yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz çünkü biz iktidar partisiyiz. Milletimiz bizi haramiliğe göz yumalım diye getirmedi. İstanbul'u sahipsiz, boynu bükük bırakmayacağız."

'TEHDİT ETMEYİ REDDEDİYORUZ'

Erdoğan, "Daha düne kadar yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını, pişman oldu, suçunu itiraf etti diye hain, yolsuz ilan ediyorlar. Nefret dilinin bizim siyasi lügatımızda yeri yok. Birilerini tehdit etmeyi reddediyoruz. Sokakları yakıp yıkmak bizim meşru görebileceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Sokak ağzı ile siyaset yapmayı reddediyoruz. Bunlar milletten ümidini kestikleri için, Batı'dan medet umanların siyaset ağzı olabilir. Halka rağmen siyaset yaparsanız bantçı olursunuz. Siyaset millet için yapılır" ifadelerini kullandı.