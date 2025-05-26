Ukrayna İHA’larından Putin’in helikopterine saldırı

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kursk bölgesini ziyareti sırasında helikopterine onlarca İHA'larla saldırı düzenledi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta üçüncü yıl geride kalırken, cephe hattına yakın bölgelerde tansiyon yükselmeye devam ediyor. İstanbul'da yapılan son toplantıda taraflar büyük bir esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı. Putin, özel helikopteriyle Kursk'a giderken yoğun bir İHA saldırısının hedefi oldu. Ukrayna güçlerinin, Putin'in helikopterine 46 İHA'yla saldırdığı, ancak savunma sisteminin İHA'ları imha ederek Putin'i tehlikeden kurtardığı bildirildi. Öte yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki üç günlük esir takası da tamamlandı. Ona rağmen Rusya, Ukrayna'ya saldırıyı gece boyunca sürdürdü.