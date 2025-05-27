DEM Parti heyeti bugün MHP ile görüşecek

Üçüncü kez siyasi parti turuna çıkan DEM Parti heyeti, bugün Meclis'te MHP'yi ziyaret edecek. DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitmiş, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, üçüncü kez siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda DEM Parti heyeti, bugün saat 11.30'da MHP'yi ziyaret edecek. Görüşme TBMM'de gerçekleştirilecek. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" denildi.