Hamas Gazze’de Ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes sağlanması için sunduğu teklifi kabul etti. Yeni teklifte iki grup halinde on rehinenin serbest bırakılması karşılığında 70 gün ateşkes sağlanması öngörülüyor. Yetkili, anlaşmaya göre geçici ateşkes sırasında ABD'nin ara buluculuğunda kalıcı ateşkes görüşmeleri için müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

MALTA, FİLİSTİN'İ TANIYACAK

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin haziran ayında Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacağını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Başbakan Abela, "Bu insanlık dramına gözlerimizi kapatamayız" dedi.