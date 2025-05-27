İsrailli esirlerden Netanyahu’ya isyan

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkes sonucu karşılıklı esir takası gerçekleşmişti. Geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan İsrailli esir Naama Levy, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bir gösteriye katılarak Tel Aviv yönetimine karşı sert sözler kullandı. Levy, Gazze'de bulunduğu sırada en büyük korkularından birinin Siyonist ordu tarafından bombalanmak olduğunu açıkladı. Bir başka esir de "İsrail bizi öldürüp suçu Hamas'a atacaktı" ifadelerini kullandı. Levy, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, "Şu anda bile, o düdükleri ve patlamaları duyan esirler var, korkudan titriyorlar. Kaçacak yerleri yok, sadece dua ediyorlar ve korkunç bir çaresizlik hissiyle duvarlara tutunuyorlar" ifadelerini kullandı.