Kadına şiddet konusu Meclis komisyonunda

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, 927 sayfalık taslak raporunu hazırladı. Raporda, kadın cinayetlerinin ve şiddetin nedenleri net şekilde ortaya koyuldu. Kadın cinayetlerin yüzde 48'inin anlık gelişen veya kronik hale gelmiş tartışmalar, yüzde 25'inin kıskançlık, yüzde 10'unun ayrılığı kabul etmeme, yüzde 9'unun boşanma süreci, yüzde 8'inin diğer (ekonomik sorunlar, namus vb.) sebeplerle gerçekleştiği tespit edildi. Raporda, yapay zeka ve büyük veri analitiği kullanılarak şiddet riski taşıyan durumlar için erken uyarı sistemleri geliştirilmesi, kadına yönelik şiddet türleri de dahil hazırlanan risk ve şiddet haritasının sürekli güncellenmesi önerildi. Erkeklere psikososyal destek hizmetlerinin verildiği ayrı birimlerin oluşturulması, boşanma davalarının adli tatilde de görülebilmesine imkân sağlayan mevzuat düzenlemesi yapılması tavsiye edildi.