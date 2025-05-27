“Türkiye’ye minnettarız”

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere sağladığı katkılardan dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Türkiye'nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolünü değerlendiren Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri hatırlatarak, "Türkiye'ye İstanbul'daki müzakereler için sağladığı ideal koşullardan dolayı minnettarız" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edileceğini kaydeden Peskov, görüşmelerde Ukrayna krizinin ele alınacağı bilgisini paylaştı.

MEDİNSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy ile görüşmesinde ülkeler arası işbirliğini, geliştirilmesi gereken stratejileri ve gündem konularını ele aldı.