Başkan Erdoğan, TÜGVA programında konuştu.: ‘Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz’

Başkan Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda "TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı"nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında, Gazze'de son asrın en vahşi soykırımının yaşandığını, sadece çocukların, bebeklerin değil, insanlık adına ne varsa bir avuç caninin elinde yok edildiğini söyledi. İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarına sırtlarını dönmediklerinin altını çizen Erdoğan, kendilerinin Filistin davasına olan desteklerini sorgulayanlara tepki gösterdi.

'TÜRKİYE'NİN DAİMA UMUDU VAR'

Erdoğan şöyle konuştu; "Polise asit atan, taş atan, molotof atan, esnafın malını mülkünü yağmalayan değil; vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. Ama onlara bugün kötü bir haberim var. Onları daha uzun yıllar rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız. Gençler, burada Türkiye'nin umudu var, istikbali var, aydınlık yarınları var. Umudunu yeşerten genç yürekler işte burada. Sevgili gençler, inanıyorum ki her biriniz Gazze'de yaşananları takip ediyorsunuz. Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye'dir. Gazze'deki mazlumların hakkını korkusuzca savunan hükümet, Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Terör devleti İsrail'in karşısında dimdik duran iktidar, bizim iktidarımızdır. Şunu sizin ve ailelerinizin özellikle bilmesini isterim: Gazze'deki kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. 101 bin tonu aşan insani yardımlarımızla kardeşlerimizin yanında olduk.