İstanbul’da üçlü zirve

İstanbul önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün önce cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan daha sonra, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etmek üzere Dolmabahçe Ofisi'ne geçti. Başkan Erdoğan, Meloni ve Dibeybe'yi kabul ettikten sonra üçlü zirve başladı. Dolmabahçe'deki Türkiye-İtalya ve Libya zirvesinde Akdeniz'deki enerji başta olmak üzere, Filistin'de yaşananlar ve düzensiz göçle mücadele konularının görüşüldüğü bildirildi.

DESTEĞE DEVAM EDİLECEK

Görüşmelerde, iki ülke arasında enerji başta olmak üzere, savunma sanayi, sağlık ve eğitim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye ile Libya arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi amacıyla ortak çalışma grupları kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Başkan Erdoğan, Libya'nın toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine verdiği desteği yineleyerek, Türkiye'nin Libya halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

ATİNA İÇİN BİR YENİLGİ

Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), İstanbul'da düzenlenen Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi'nin Yunanistan hükümeti için diplomatik bir yenilgi olduğunu belirtti. Açıklamada, "Libya, İtalya ve Türkiye'nin İstanbul'daki üçlü zirvesi Miçotakis'in uluslararası alanda kuşatılmış, birleştirici bir ulusal stratejisi olmadan hareket eden, gelişmelerin basit izleyicisi rolü ile sınırlandırılmış hükümeti için yeni bir diplomatik yenilgidir" ifadesi yer aldı