Kooperatif soruşturmasında iddianame kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında hazırlanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 şüpheli hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

45 YILA KADAR HAPİS

Hazırlanan iddianamede, Örnekköy 3. etap, Örnekköy 4. etap, Gaziemir- Aktepe/Emrez Mahallesi 1. etap, Karabağlar 3. etap ve Karabağlar 4. etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde bildirilen suç duyuruları sonucunda, 449 mağdur, 7 müşteki, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıkları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON AŞ suçtan zarar gören olarak tespit edilmişti. Bu kapsamda aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 şüpheli hakkında 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezaları istenmişti. İddianame, değerlendirilmek üzere İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.