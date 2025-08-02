YÖK Başkanlığı’na yeniden Özvar atandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Özvar döneminde hayata geçirilen ve geçirilecek uygulamalar şöyle: Bilişim, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm başta olmak üzere istihdamı önceleyen, güncel eğilimlere entegre yeni 27 farklı program açılıyor. 34 yaş üstü kadınlar için üniversitelerin belirli bölümlerinde ek kontenjan hakkı tanındı. Bu kapsamda, kimisi imkansızlıktan, kimisi de başörtüsü yasağından dolayı üniversite eğitimi alamayan kadınlar üniversiteli oldu. Kadınlara pozitif ayrımcılık olarak hayata geçirilen ek kontenjan uygulamasıyla, 35 bin 500 kadın üniversiteli oldu. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile çatı üniversite modeli oluşturuldu. Bunun bir örneği de Ürdün'de kurulacak.