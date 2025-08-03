“Özel’in sözleri İsrail’in uzantısıdır”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a seslenerek "Ben senin Filistin sevgini sorgulamıyorum çünkü ortada olmayan bir şey sorgulanamaz, sende Filistin hassasiyeti yok, Trump korkusu var" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in Başkan Erdoğan'ın Filistin hassasiyetini sorgulamaya yönelik açıklamalarının Filistin davasını destekleyen kimsenin ciddiye almayacağının altını çizdi.

'TAKDİR TOPLAMIŞTIR'

Çelik, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine dil uzatan sözleri Filistin'in herhangi bir yerinde duyulduğu anda 'İsrail propagandası'nın bir uzantısı olarak görülür. Özgür Özel Türkiye'yi yurtdışı odaklara şikayet eden bir siyasi profile sahip. Başka odaklara göre hizalanan Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın cesaretini sorgulamaya kalkması ise gerçekten siyasi akılla bağdaşmayacak bir saçmalıktır. Cumhurbaşkanımızın kararlarını alırken yeryüzünde hiçbir siyasi odaktan ve kişilikten korkmayacağını ve çekinmeyeceğini milletimiz ve tüm dünya bilir. Bu cesur ve ilkeli siyaseti BM Genel Kurulu'nda defalarca insanlık cephesinin takdirini toplamıştır. Sayın Erdoğan, soykırım konusunda her zaman ilk önce seslenen kişidir" dedi.

SKANDALLARI ÖRTME İSTEĞİ

Ömer Çelik, "Özgür Özel Hamas'ı 'terör örgütü' diye yaftalamaya çalışmış, arkasından tepkiler gelince 'terör örgütü demedim, terör eylemleri yapıyor dedim' demiştir. Hamas konusundaki bu dil, sadece İsrail'in saldırgan siyasetini destekleyenler tarafından kullanılan bir dildir. Özel'in içine düştüğü vahim durumu tashih etmesi ve Filistin davasından özür dilemesi gerekirken, Filistin konusuna güdümlü merceklerden bakarak konuşması bir trajedidir. Türkiye'nin meşru 'Mavi Vatan' tezine karşı çıkan ve Yunanistan'ın tezine destek verenler, Özgür Özel'in ekibindedir. Milli Güvenliğimiz için Suriye'ye yaptığımız meşru askeri harekatları eleştirenler CHP yönetimindedir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza her saldırısı esasında CHP'nin her yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme gayretidir" dedi.

SURİYE'YE DESTEK

ÖMER Çelik Muğla'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Türkiye'den Suriye'ye gaz akışı Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun somutlaşmış halidir. Suriye'nin yıkılmış ve yıpranmış altyapısının ayağa kalkması bakımından son derece önemli bir vizyon ortaya koymuş oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Millî Savunma Bakanlığımız bu destekle ilgili olarak hazırlıkların tamamlandığını ve faaliyete geçileceğini ifade etmişti. O zaman bazı muhalefet odakları çıkmıştı; 'Bu işler sadece bir güvenlik yaklaşımıyla olmaz, bunun daha büyük bir çerçevede ele alınması lazım' demişlerdi" dedi.