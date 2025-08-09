Bakan Fidan, Mısır’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin gündemli diplomasi trafiğini Mısır'da sürdürecek. Bakan Fidan, bugün Kahire'yi ziyaret edecek. Bakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde Kahire'yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'ye ikili ziyarette bulunmuştu. İki Bakan İstanbul'da 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti. Bakan Fidan'ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi bekleniyor.