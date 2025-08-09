MEB, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, özel okullara yönelik denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit etti. Hayalet öğrenci, fahiş fiyat, izinsiz program kullanımı ve tabela ihlalleri gibi nedenlerle 9 okulun daha ruhsatı iptal edildi. Böylece Mayıs'tan bu yana kapatılan özel okul sayısı 21'e ulaştı. Denetimlerde; hayalet öğrenci uygulaması, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlık onaylı ders kitabı kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata aykırı uygulamalar, ruhsatta yer alan isim dışında farklı tabelalar kullanılması, izinsiz eğitim programları, kurum isimlerinde yabancı ülke ve millet adlarına yer verilmesi gibi ihlaller öncelikli olarak mercek altına alındı. Bakanlık, fahiş fiyat uygulamaları, ders kitaplarının kullanımındaki mevzuata uygunluk, kurum isimlerinin doğru kullanımı, hayalet sınıf uygulamaları ve yanıltıcı ilanreklamlarla velilerin zarara uğratılması gibi konularda denetimlerini artırarak sürdüreceğini duyurdu.