Terörsüz Türkiye sürecinde komisyondan ikinci toplantı

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyona ilişkin, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için adımlarımızı çok dikkatli atmak mecburiyetindeyiz, görüşlerimizi çok açık ifade etmek durumundayız" dedi. TBMM Tören Salonu'ndaki toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere hazır bulundu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi bir adım olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye'de artık terör örgütünün kendisini feshetmesiyle birlikte barışın, kardeşliğin, esenliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor" dedi.